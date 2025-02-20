Traktörü kundaklamak istedi, kendisi alev aldı

Antalya'da park halindeki traktörü benzin dökerek kundaklamaya çalışan zanlının montu ile motosikleti de alev aldı.

Antalya'nın Seril ilçesinde motosikleti ile Yeni Mahalle'deki iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, park halindeki traktörü benzin dökerek ateşe verdi.

MONTUNU DA YAKTI

Bu sırada zanlı, üzerine dökülen benzin nedeniyle yanmaya başladı. Montunu çıkararak yanmaktan kurtulan şüpheli, motosikletinin de alevler nedeniyle zarar görmesi üzerine yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.