Haberler

Gaziantep'te kara saplanan ambulans traktörle çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle saplanan ambulans, bir traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, rahatsızlanan Nazife Doğan'ı hastaneye kaldırarak tedaviye aldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, rahatsızlanan Nazife Doğan (65) için yola çıkan ve kara saplanan ambulans traktörle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hamidiye Mahallesi'nde rahatsızlanan Nazife Doğan için ambulansla sağlık ekibi yola çıktı. Kar ve buzlanmaya nedeniyle ambulans kayıp kara saplandı. Sağlık görevlileri mücadele etmelerine rağmen ambulans, bulunduğu yerden çıkarılamadı. Mahallede yaşayan bir kişi traktörüyle sağlık ekibinin yardımına gitti. Ambulans traktör ile saplandığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri de rahatsızlanan Nazife Doğan'ı ambulansla alıp, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü