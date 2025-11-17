Traktörden Düşen 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dedesinin kullandığı traktörden düşen 8 yaşındaki Kadir Ayaz Hırslı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eceabat'a bağlı Kumköy köyünde tarlada dedesi Nedim Ü'nün kullandığı traktörden düşen 3. sınıf öğrencisi Kadir Ayaz Hırslı yaralandı.
Hırslı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Hırslı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel