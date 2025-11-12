Traktör Uçuruma Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör uçuruma devrildi. 81 yaşındaki sürücü, düşme sonucunda hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Y.Ş. (81) idaresindeki 18 KY 650 plakalı traktör, Alaaddin Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Araçtan savrulan sürücü, Kızılırmak Nehri kenarına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel