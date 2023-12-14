Haberler ›› Güncel ›› Traktör Römorku Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Traktör Römorku Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

14 Aralık 2023 17:54 Güncelleme: 17:56 Abone Ol

Aydın'da bir genç, kum yüklemek için gittiği dere yatağında traktörüyle römorku arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.