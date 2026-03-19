Toprak işleme makinesine sıkışan Mehmet öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına bağlı toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan Mehmet Dönmez (11), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Suludere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı. Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

İki isimden de olumsuz haber var
Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi

Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatırken Uğurcan'ı da es geçmedi
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri