Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 1 Eylül'de meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, Şahinler köyünde traktörün virajda devrilmesi sonucu gerçekleşti; Koçak'ın eşi ve kızı da yaralandı. Koçak, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi ve köy mezarlığında toprağa verildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde rampadan inerken virajda devrilen traktörde ağır yaralanan Makbule Koçak (75), olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 1 Eylül'de, Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Römork takılı traktör, yokuş aşağı inerken virajda, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. A.K. ile yanındaki eşi Makbule Koçak ve römorktaki kızları M.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde ölen Koçak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.