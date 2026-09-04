Haberler

Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 1 Eylül'de meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan 75 yaşındaki Makbule Koçak, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, Şahinler köyünde traktörün virajda devrilmesi sonucu gerçekleşti; Koçak'ın eşi ve kızı da yaralandı. Koçak, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi ve köy mezarlığında toprağa verildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde rampadan inerken virajda devrilen traktörde ağır yaralanan Makbule Koçak (75), olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Eylül'de, Şahinler köyü Yukarı Mahalle mevkisinde meydana geldi. Römork takılı traktör, yokuş aşağı inerken virajda, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp devrildi. A.K. ile yanındaki eşi Makbule Koçak ve römorktaki kızları M.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Makbule Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde ölen Koçak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, diğer yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi

Gelen ihbarlar üzerine 23 üniversite için düğmeye basıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü

Ağlaya ağlaya gittiği Türkiye'ye böyle geri döndü
Üsküdar'da yaşananlar Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Sandıkta alamadığınızı böyle mi alacaksınız?

Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 6 şüpheli adliyede

Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler