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Edirne'de Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne'de Traktör Kazasında Ölen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne'de traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Raşit Taşkın (72) ve eşi Fatma Taşkın (65), kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyünde toprağa verildi. Vali ve belediye başkanı cenazeye katıldı.

EDİRNE'de traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Raşit Taşkın (72) ile eşi Fatma Taşkın (65), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında meydana geldi. Raşit Taşkın, eşi Fatma Taşkın ile köydeki evlerinden ayrılıp, kendilerine ait bahçeye gitmek üzere traktörle yola çıktı. Toprak alanda rampada ilerleyen traktör, Raşit Taşkın'ın kontrolünden çıkıp devrildi. Taşkın çifti, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan çiftin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Raşit Taşkın ve Fatma Taşkın'ın cansız bedenleri, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Fatma ve Raşit Taşkın için bugün Eski Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Taşkın ailesinin akrabaları ve yakınları katıldı. Fatma-Raşit Taşkın çifti, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Doyran köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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