Traktör Kazasında 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında 67 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 67 yaşındaki Yılmaz Çaloğlu, traktörünün takla atması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, takla atıp yoldan çıkan traktörünün altında kalan Yılmaz Çaloğlu (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. 52 LJ 234 plakalı traktör, sürücüsü Yılmaz Çaloğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola savrulan traktörün altında kalan Yılmaz Çaloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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