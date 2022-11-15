Babasının kullandığı traktör ile römork arasında sıkışan 8 yaşındaki Hasan hayatını kaybetti
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Konya'da babası Yılmaz Ergen'in, manevra yaptığı traktör ile takmak istediği römorkun arasında sıkışan 8 yaşındaki Hasan Eymen Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Yılmaz Ergen, traktörüyle manevra yapıp, park halindeki römorkun aparatlarını aracına takmak istedi.
TRAKTÖR İLE RÖMORK ARASINDA SIKIŞTI
Bu sırada oğlu Hasan Eymen Ergen, traktör ile römork arasında sıkıştı. Ailenin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sıkıştığı yerden kurtulan Hasan Eymen, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz Ergen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel