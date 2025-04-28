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Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde engebeli tarlada traktörün devrilmesi sonucu sürücü Adem Şimşek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, ancak müdahale yeterli olmadı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adem Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, engebeli tarlada toprağı işlediği esnada devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Şimşek, sağlık ekiplerince Acıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel
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