Traktör Devrildi: Ramazan Çolak Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde traktörünün devrilmesi sonucu 60 yaşındaki çiftçi Ramazan Çolak hayatını kaybetti. Kaza, Sucular Mahallesi'nde meydana geldi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü Ramazan Çolak (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasındaki taşları traktör ile temizleyen çiftçi Ramazan Çolak, işi bitince eve doğru yol aldı. Traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Çolak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çolak'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
