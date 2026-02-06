Haberler

Artvin'de devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Ustalar köyü muhtarı Turgay Demir'in idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti.

Ustalar köyü muhtarı Turgay Demir idaresindeki traktör, Cevizli köyündeki yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Demir'in traktörün altında kaldığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
