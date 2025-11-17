Haberler

Traktör Devrildi, Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 24 yaşındaki sürücü Elvan Yeşilkula, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada genç kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde Elvan Yeşilkula (24) idaresindeki 64 LR 290 plakalı traktör devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan ve ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan Yeşilkula, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Babasına tarla işlerinde yardım ettiği öğrenilen genç kadının cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel
