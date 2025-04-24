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Traktör Devri İle Hayatını Kaybeden Sürücü Torbalı'da Yaşamını Yitirdi

Traktör Devri İle Hayatını Kaybeden Sürücü Torbalı'da Yaşamını Yitirdi
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İzmir'in Torbalı ilçesinde tarlasında traktörü devrilen sürücü Yunus Öz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarlada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Saipler Mahallesi'ndeki tarlasını süren Yunus Öz'ün kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, bu sırada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak yaralanan sürücü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yunus Öz, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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