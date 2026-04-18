Traktörüne bağlı ilaç makinesini çıkarmak isterken sıkışarak öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, traktörüne bağlı ilaçlama makinesini çıkarmak isterken sıkışan 65 yaşındaki Halim Kutlu, hastanede hayatını kaybetti. Olay, mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle ortaya çıktı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde traktörüne bağlı ilaçlama makinesini çıkarmak isterken sıkışan Halim Kutlu (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Seydişehir'e bağlı Aşağı Karaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halim Kutlu (65) kendisine ait traktörde takılı bulunan ilaçlama makinasını çıkarmak isterken sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kutlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
