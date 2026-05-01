Trafodan yapılan hırsızlık nedeniyle 10 bin abone elektriksiz kaldı

Trafodan yapılan hırsızlık nedeniyle 10 bin abone elektriksiz kaldı
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, Toroslar EDAŞ'a ait trafo binasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bazı malzemeleri çalmasının ardından oluşan hasar nedeniyle 10 bin aboneye geçici süreliğine elektrik verilemedi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, Toroslar EDAŞ'a ait trafo binasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bazı malzemeleri çalmasının ardından oluşan hasar nedeniyle 10 bin aboneye geçici süreliğine elektrik verilemedi.

Olay, önceki gece ilçedeki Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Toroslar EDAŞ'a ait trafo binasında bazı malzemeleri çaldı. Şüpheliler daha sonra kaçtı. Altyapıda oluşan hasar yüzünden elektrik kesintileri yaşandı. İlçede 129 trafoda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 15 dakika süreyle toplam 10 bin 338 abone elektriksiz kaldı. Ayrıca 27 trafoda meydana gelen arıza sebebiyle 81 aboneye yaklaşık 10 saat boyunca elektrik verilemedi. Ekiplerin müdahalesiyle enerji arzının yeniden sağlanması için sahada yoğun çalışma yürütüldü. Toroslar EDAŞ yetkilileri, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak şüphelilerden şikayetçi oldu. Yetkililer, enerji altyapısına yönelik benzer olayların hem kamu hizmetlerini aksattığını hem de ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
