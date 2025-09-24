Haberler

Trafikte Yol Verme Tartışması: Taksici Darbedildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Ankara Etimesgut'ta bir taksi şoförü, yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüsü ve yanındakiler tarafından sopayla darbedildi. 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

ANKARA'da trafikte 'yol verme' tartışmasında taksi şoförü Mehmet Can Doğan'ı (27) darbeden 4 şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesinde geçen cumartesi günü, 3 yıldır taksicilik yapan Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken trafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Doğan, tartışmanın ardından yola devam etti. Diğer sürücü, yakınlarına da haber vererek taksiciyi aracıyla bir süre takip ettikten sonra selektör yaparak durdurdu. Sürücü ile başka bir araçtan inen 3 yakını, taksi şoförünü sopayla darbetti. Darp anı taksideki araç kamerasına yansıdı. Yaralanan Doğan, hastaneye kaldırılırken, yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Doğan, avukatıyla şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayını gerçekleştiren S.K., A.K., E.K ve R.Y.'yi tekrar gözaltına aldı. Haklarında 'Kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan şüphelilerin polis merkezinde işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
