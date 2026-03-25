Trafikte dehşet saçan baba ve oğlu ifadesi de kurtarmadı

Güncelleme:
Adana'da "yol verme" meselesinden tartıştığı otomobilin önünü tırla kesip sürücüye saldıran baba ve oğlu tutuklandı. Ehliyetine 2 yıl el konulup tırı trafikten men edilen baba ile oğluna 363 bin TL ceza da kesildi. Elinde bıçakla otomobilin kaputuna çıkıp saldırmaya çalışan zanlı ifadesinde, "El hareketi yapınca sinirlendim. Elimde bıçak vardı ama bıçaklama amacım yoktu" dedi.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde 23 Mart'ta bir tır şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
  • Tır şoförü Mehmet Necmi Z. ve oğlu Mehmetcan Z., olay sonrası gözaltına alındı ve kendilerine 363 bin lira ceza kesildi.
  • Mehmet Necmi Z. ve oğlu Mehmetcan Z., mahkemede tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart saat 16.00 sıralarında tır şoförü Mehmet Necmi Z. (54) ile otomobil sürücüsü Fatih Ö. arasında "yol verme" anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. 

TIRLA YOL KESTİ, KAPUTA ÇIKIP TEHDİTLER SAVURDU

Bunun üzerine Mehmet Necmi Z., otomobilin önünü keserek durdu. Mehmet Necmi Z.'nin oğlu Mehmetcan Z. (32) elinde bıçakla TIR'dan inip, otomobilin kaputuna çıkarak tehditler savurdu. Mehmet Necmi Z. ise küfürler ederek, oğlunu da araca bindirip, olay yerinden uzaklaştı. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

363 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Otomobil sürücüsü Fatih Ö.'nün şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri, Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandıkları evlerinde yapılan baskınla gözaltına aldı. Mehmetcan Z.'nin kavga sırasında tuttuğu bıçak ise TIR'da ele geçirildi. Şüphelilere çeşitli maddelerden 363 bin lira ceza kesilirken, Mehmet Necmi Z.'nin ehliyetine 2 ay el konulup, aracı da 2 ay trafikten menedildi.

"BIÇAK VARDI AMA BIÇAKLAMA AMACIM YOKTU"

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmetcan Z., ifadesinde, "Trafikte tartıştıktan sonra el hareketi yapınca sinirlendim. Bir anlık öfkeyle TIR'dan indim. Elimde bıçak vardı ancak bıçaklamak gibi bir amacım yoktu" dedi. Babası Mehmet Necmi Z. ise kendilerinin bir suçu olmadığını söyledi.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmetcan Z. ile Mehmet Necmi Z., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCemil Arslan:

Böyle böyle bitecek bunlar her arabaya araç kamerası zorunlu olması lazım

Haber Yorumlarıvildan turker:

barzolar

Haber YorumlarıSelim Demir:

domalışka ya bakk devlet size pabuç bırakırmı artık

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ikisinide falakaya yatıracan.

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Naber yedinmi? Sana geçmiş olmasın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

