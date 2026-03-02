Serdivan'da kavga: 2 sürücü yaralandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kavşakta tekme yumruk kavga eden 2 sürücü yaralandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Serdivan'da 2'nci Cadde girişindeki kavşakta meydana geldi. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada sürücülerden birinin omzu çıktı ve başından yaralandı, diğer sürücü de başından yaralandı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 sürücü ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından taraflardan birinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle durum kontrol altına alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı