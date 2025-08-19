Trafikte Tartışma Sonrası Kasten Yaralama: Ali Memduh Bucak Tutuklandı

Başkentte trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan Ali Memduh Bucak, kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta Ali Memduh Bucak ile bir sürücü arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Arabasından inen Bucak, belinden çıkardığı silahla sürücüyü bacağından vurdu.

Olayın ardından gözaltına alınan Bucak, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine nöbetçi sulh ceza mahkemesince "ev hapsi" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının karara itirazı üzerine Bucak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
