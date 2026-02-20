Haberler

Bayrampaşa'da sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayrampaşa'da seyir halindeyken tartıştığı sürücünün aracını sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen H.H.Ç. gözaltına alındı. Emniyet, olayın ardından trafik kurallarını ihlal eden sürücüye ceza uyguladı.

Bayrampaşa'da seyir halindeyken tartıştığı sürücünün aracını sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 19 Şubat'ta bir panelvan sürücüsünün seyir halindeyken başka bir sürücüyle trafikte tartıştığı ve araca çarparak kazaya neden olduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücü H.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "hızına uygun şeritte gitmemek", "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "saygısızca araç kullanmak" hükümleri uyarınca idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareket etmesini ve geçişini engellemek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kendisine çarpan panelvan sürücüsüyle tartışan Ö.C.D'ye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?