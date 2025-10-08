Haberler

Trafikte dehşet veren kavga! Attığı yumrukların bedeli çok ağır oldu

Trafikte dehşet veren kavga! Attığı yumrukların bedeli çok ağır oldu
Güncelleme:
Trafikte dehşet veren kavga! Attığı yumrukların bedeli çok ağır oldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte tartıştığı motokuryeye saldıran servis aracı şoförü tutuklandı. O anlar ,se güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kocaeli'de trafikte tartıştığı motokurye M.K.'ya yumruk ve tekmeyle saldırarak darbeden servis aracı şoförü B.B., tutuklanırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeservis aracı şoförü B.B. ile motokurye M.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİ

B.B., servis aracı ile önünü kestiği M.K.'yı tekme ve yumrukla darbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip motokuryeyi yumrukladığı görülüyor. Ayrıca şoförün tekme attığı motokuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin şoföre engel olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
