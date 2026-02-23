Haberler

Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

Güncelleme:
Tuzla'da trafikte bir otomobili sıkıştırarak durdurduğu ve sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. gözaltına alındı. Olay sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.

Olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, trafikte ilerleyen bir otomobili sıkıştırarak trafiği tehlikeye düşüren çekici yer aldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çekicinin sürücüsünün Y.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde Y.K.'nin, sıkıştırdığı otomobile çarparak aracı durdurduğu ve sürücüyü darbettiği tespit edildi. Yaralanan sürücünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
