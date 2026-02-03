Haberler

Mersin'de otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan sürücüye para cezası verildi

Güncelleme:
Mersin'in Aydıncık ilçesinde, standart dışı değişiklikler yapan ve plakasız otomobil kullanan sürücüye 32 bin 591 lira ceza kesildi. Jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde otomobilinde standart dışı değişiklikler yapan ve trafiğe plakasız çıkan sürücüye 32 bin 591 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince ilçe genelinde denetim yapıldı.

Denetim kapsamında, otomobilinde mevzuata aykırı egzoz ve standart dışı süspansiyon sistemi bulunan ayrıca tescilli otomobili plakasız kullanan sürücü H.G'ye 32 bin 591 lira ceza kesildi.

Otomobil trafikten men edildi.

Ekiplerin denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.






