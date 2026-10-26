Trafikte önünü kestiği hafif ticari aracı çaldı; o anlar kamerada

Trafikte önünü kestiği hafif ticari aracı çaldı; o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GÖZALTINA ALINDIAdana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı