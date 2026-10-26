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Trafikte önünü kestiği hafif ticari aracı çaldı; o anlar kamerada

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GÖZALTINA ALINDIAdana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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