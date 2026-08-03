Makas Atan Sürücüye 10 Bin TL Ceza

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücüye 10 bin TL ceza uygulandı.

İnegöl yönünden Bursa yönüne giden 35 CSH 347 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atıp trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün tehlikeli sürüşü, yoldan geçen biri tarafından kayda alındı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İnegöl Bölge Trafik ekipleri, çalışma yaptı. Aracı kullananın E.E. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye, 'Trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle 10 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı