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Makas Atan Sürücüye 10 Bin TL Ceza

Makas Atan Sürücüye 10 Bin TL Ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücü E.E., bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin paylaşılması üzerine harekete geçen İnegöl Bölge Trafik ekipleri, sürücüyü tespit ederek 'trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' gerekçesiyle 10 bin TL ceza uyguladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiliyle makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücüye 10 bin TL ceza uygulandı.

İnegöl yönünden Bursa yönüne giden 35 CSH 347 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atıp trafiği tehlikeye soktu. Sürücünün tehlikeli sürüşü, yoldan geçen biri tarafından kayda alındı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İnegöl Bölge Trafik ekipleri, çalışma yaptı. Aracı kullananın E.E. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye, 'Trafikte tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği' gerekçesiyle 10 bin lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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