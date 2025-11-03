Haberler

Trafikte Makas Atan Sürücüye Ceza

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çekmeköy'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uygulandığını duyurdu. Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile birlikte, makas atan sürücülere daha caydırıcı cezaların geleceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücünün videosunu paylaşarak, "Mevcut kanuna göre makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu araç sürücüsüne yalnızca idari yaptırım uygulandı. Hem ehliyeti cebinde kaldı hem de hala aracını kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nin TBMM'nin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle makas atan sürücülere caydırıcı cezalar geldiğini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U. yakalandı. Gereği yapıldı. Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
