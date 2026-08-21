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Trafikte Makas Atan Sürücüye 111 Bin TL Ceza

Trafikte Makas Atan Sürücüye 111 Bin TL Ceza
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Diyarbakır'da trafikte makas atan sürücünün otomobilindeki 2 çocuk, açılır tavandan dışarı çıkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Görüntüler üzerine yakalanan sürücüye 111 bin TL ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu.

DİYARBAKIR'da trafikte makas atan sürücünün kullandığı otomobildeki 2 çocuğun açılır tavandan çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuk, kameraya yansıdı. Trafik ekiplerince yakalanan sürücüye 111 bin TL ceza uygulandı.

Olay, 18 Ağustos'ta Diyarbakır-Ergani kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, trafikte hızla ilerleyerek araçların arasından makas attı. Bu sırada otomobilde bulunan 2 çocuk, açılır tavandan dışarı çıkarak yolculuk yaptı. O anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Tespit edilip, yakalanan sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Makas atmak', 'Emniyet şeridini kullanmak' ve 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplam 111 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulup, aracı trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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