Konya'da trafikte 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişiyi bıçakla yaralayan Hasan K., emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında, ticari araç sürücüsü Hasan K. (37) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde yol verme meselesinden çıkan tartışmada Hasan K, Cemal Dayan ve arkadaşı Mehmet Emin K'yi bıçakla yaralamış ve olay yerinden ayrılmıştı.