Trafikte Haklarım Derneği: Hız limitlerine uyalım

Trafikte Haklarım Derneği, Kurban Bayramı öncesinde, kazalardaki ölüm ve ciddi yaralanmaların bir numaralı nedeninin aşırı hız olduğuna işaret ederek, sürücülere hız limitlerine uyma çağrısı yaptı.

Trafikte Haklarım Derneğince, Kurban Bayramı öncesinde, kazalardaki ölüm ve ciddi yaralanmaların bir numaralı nedeninin aşırı hız olduğuna işaret edilerek, sürücülere hız limitlerine uyma çağrısı yapıldı.

Dernek Başkanı Yasemin Usta yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazaları sonucu 2015-2021 yıllarında 44 bin 633 kişinin yaşamını yitirdiğine, yaklaşık 2 milyon kişinin de yaralandığına dikkati çekti.

Kazalardaki ölümler ve ciddi yaralanmaların bir numaralı nedeninin, aşırı ve yol yapısına uygun olmayan hızdan kaynaklandığını vurgulayan Usta, "Ortalama hızı yüzde 5 düşürmek, ölümlü kazaları yüzde 30 azaltıyor. Hızdaki her 1 kilometre/saatlik artış ise yaralanmaya yol açan kazalarda yüzde 3, ölümlü kazalarda yüzde 4-5 oranında bir artışla sonuçlanıyor. 50 kilometrelik bir yolculuğu, saatte 85 kilometre hızla 35 dakikada, saatte 100 kilometre hızla 30 dakikada, saatte 120 kilometre hızla 25 dakikada tamamlıyorsunuz. Sadece 5 dakika kazanmak için hayatları tehlikeye atmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.

Usta, trafik kazaları ve bu kazalardaki can kayıplarının çoğunun sadece kurallara uyarak önlenebileceğinin altını çizerek, "Kurallara uymak, yaşamsal ve kanuni bir zorunluluktur. Herkesten ricam, bu farkındalığı yaratmak için lütfen bize destek olun. Trafik kazalarının önüne geçebilmek için herkesi trafikte kurallara ve hız limitlerine uymaya, uymayanları uyarmaya davet ediyoruz. Sevdiklerinize hızla değil güvenle ulaştığınız nice bayramlar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.