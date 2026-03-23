Bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, trafik kazalarını önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Aşırı hızın kazaların başlıca nedeni olduğu vurgulandı.

'HEDEFİMİZ TRAFİKTE CAN KAYBINI SIFIRA İNDİRMEK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik hayattır. Trafikte kurallara uyan, kendisinin, ailesinin ve trafikteki diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine azami riayet gösteren tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafikte can kaybını sıfıra indirmektir. Yapılan incelemeler bize bir kez daha gösterdi ki bu kazaların ve yitirilen canların bir numaralı sebebi aşırı hızdır. Sizlerden istirhamım; sevdiklerinize güvenle kavuşmak ve yolları acı tablolarla hatırlamamak için trafik kurallarına harfiyen uymanızdır. Lütfen hız limitlerine riayet edelim, emniyet kemerimizi ön ve arka koltukta mutlaka takalım ve sürüş güvenliğini riske atacak her türlü davranıştan uzak duralım. Yolların sonu her zaman acılara değil sevdiklerimize çıksın" ifadelerini kullandı.

Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

