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MALTEPE'de trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uygulanırken, sürücülerden E.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise 60 gün trafikten menedildi.

Olay, 27 Kasım'da Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (45) ile S.N.E. (74) arasında trafikte tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliklerini tespit ederek iki kişiyi yakaladı. Sürücülere, 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan toplam 183 bin 965 lira idari para cezası uygulandı. E.Y.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün trafikten menedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edilen E.Y. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı