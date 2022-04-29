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Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Trafikte aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, trafikte otomobilini durduran 1 kişi, yerde gördüğü  Türk bayrağını alıp özenle katlayarak aracının bagajına koydu. O anlar emniyetin radar aracının kamerasına yansıdı. 

Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı üzerinde, Göztepe'den Konak yönüne giden bir otomobil sürücüsü, yerde Türk bayrağı olduğunu görünce, hızlı akan trafikte aracını durdurdu. Yerdeki Türk bayrağını alıp üzerindeki tozları temizleyen otomobil sürücüsü, daha sonra özenle katladığı bayrağı, aracının bagajına koyup, yoluna devam etti. O anlar, Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir radar aracının kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracının dörtlülerini yakıp yolda durduğu ve hızlıca yerdeki bayrağı alıp ayrıldığı anlar yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Otomobil, Türk, Güncel, Haberler

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