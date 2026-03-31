Büyükçekmece'de ambulans ekibiyle tartışan sürücüye 180 bin lira ceza

Büyükçekmece'de ambulans görevlileriyle tartışan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı ve aracı trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün belediyeye ait ambulanstaki görevlilerle tartıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Mimaroba Mahallesi Ülge Sokak'ta belediyeye ait ambulanstaki görevlilerle tartışan otomobil sürücüsünün aracından inip ekibe küfür ve hakaretlerde bulunduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada, otomobilin sürücüsünün F.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" hükmünden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alındı, otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı