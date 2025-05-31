Trafik Uyarısı: Karayollarındaki Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Dikkatli Olun
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yürütülen bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini duyurdu. Özellikle Aydın-Denizli Otoyolu başta olmak üzere birçok yolda trafiğin düzenlendiği ve bazı güzergahların kapatıldığı bildirildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun 2-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Kurtköy-Şile yolunun 12-15. kilometreleri Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarındaki bakım-onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Köprübaşı-Demirci yolunun 28-43. kilometrelerindeki sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 28-29. kilometrelerindeki patlatmalı yol çalışması nedeniyle güzergah kısa sürelerle trafiğe kapatılıyor.
Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 7-14. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle güzergah, 12.00-13.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma eski Havza-Vezirköprü servis yolundan izin veriliyor.
Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.