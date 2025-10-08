Haberler

Trafik Tartışmasında Servis Şoförüne Yumruklu Saldırı: Tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir servis aracı şoförü, trafikte tartıştığı motokurye M.K.'ya saldırarak darp etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şoför B.B. tutuklandı.

Olay, 6 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Servis aracı şoförü B.B. ile motokurye M.K. arasında trafikte tartışma çıktı. B.B., servis aracı ile önünü kestiği M.K.'yı tekme ve yumrukla darbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip motokuryeyi yumrukladığı görülüyor. Ayrıca şoförün tekme attığı motokuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin şoföre engel olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

HABER: Erol POLAT/ÇAYIROVA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
