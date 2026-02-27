Haberler

Trafik Polisi Arıza Yapan Otomobili İttiler

Güncelleme:
Mersin’in Tarsus ilçesinde görevli bir trafik polisi, arıza yapan otomobili üst geçitten iterek güvenli bir alana ulaştırdı. O anlar çevredeki sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde görevli trafik polisi, üst geçitte arıza yaparak duran otomobili iterek güvenli alana ulaştırdı.

İlçedeki D-400 kara yolunda ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, arıza yaparak durdu. Çevrede görev yapan bir trafik polisi, yol güvenliğini sağlamak için otomobili iterek üst geçidin sonuna ulaştırdı. Trafik polisinin aracı ittiğini gören diğer sürücüler, korna çaldı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
