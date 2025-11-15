Haberler

Trafik polisi aracı TIR'a çarptı; 1 polis şehit, 1 polis yaralı /Haber eklendi

Polis aracı TIR'a çarptı: 1 şehit, 1 yaralıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut (34) şehit oldu, Hatice Ü. (24) ise ağır yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
