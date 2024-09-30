Trafik Lambası Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, Adem F. yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu trafik lambası direğine çarparak iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde trafik lambası direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adem F. (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu otoban kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik lambası direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülhan F. (54) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.