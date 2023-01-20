Trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu mezarı başında anıldı

ZONGULDAK Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu vefatının 35'inci yılında mezarı başında anıldı.

Samsun spor kafilesi ile 20 Ocak 1989 yılında Malatya spor deplasmanına giderken Havza İlçesi'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, ölümünün 35'inci yıl dönümünde Asri mezarlıkta mezarı başında anıldı. Anma törenine, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb Cezmi Yalınkılıç, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Zonguldak Kömür spor teknik direktörü Şenol Demir, Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, eski teknik direktörler, spor camiası ve ailesi katıldı. Okunun duaların ardından eski futbolcu Muzaffer Badalıoğlunun mezarına karanfiller bırakıldı. Öte yandan Samsunspor Kulübü'de Badalıoğlunun yıl dönümü unutmayarak çelenk gönderdi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "1989 yılında, müsabakaya giderken geçirilen bir trafik kazasında havzada yaşanan kaza sonucunda sporcularımız antrenörlerimiz teknik ekipten vefat edenler oldu. Spor camiası olarak üzücü bir dönemdi. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bizim değerli bir büyüğümüzdü. Onu her yıl anmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Güzel bir program yapıldı, ailesi, sevenleri, spor camiası vs Zonguldakspor camiası. Hep birlikte program düzenleniyor. Bu şekilde ki değerlerimizin unutulmaması. Gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmadan spor çehresi spor faaliyetleri devam eder"dedi.

Şükran Badalıoğlu, "35 yıl sonra hala bu kadar kalabalık. İnsanların bir arada olması. Beni çok mutlu ediyor. Arkasında bıraktığı isim beni gururlandırıyor. Böyle bir insanın eşi olduğum için mutluyum. Gelen herkese teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.