Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi alındı, babanın feryadı yürek burktu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın'ın cenazeleri aileleri tarafından alındı. Zor anlar yaşayan aileler, çocuklarını son yolculuklarına uğurlamak üzere yola çıktı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çelik (13) ile Kemal Yalçın'ın (13) aileleri, çocukların cenazelerini teslim almak için bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yalçın'ın cenazesini amcası, Çelik'in cenazesini ise babası Ali Çelik ve yakınları morgdan teslim aldı. Gözyaşlarını tutamayan Ali Çelik, "Oğlum" diyerek feryat etti. Cenazeler, defnedilmek üzere Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'ne götürüldü.
Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA,