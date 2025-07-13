Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

ANTALYA'da görevli polis memuru Bekir Tatlı'nın tayini nedeniyle ailesiyle birlikte Adıyaman'a giderken yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden eşi, oğlu ve baldızının cenazeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, geçen cuma akşamı Konya'nın Derebucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da görev yapan polis memuru Bekir Tatlı (37), tayini çıktığı Adıyaman'a gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıktı. Tatlı'nın kullandığı araç, Konya kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, Bekir Tatlı'nın eşi Feyzanur Tatlı (32), 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan polis memuru Bekir Tatlı ile kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59), sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, memleketleri olan Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Feyzanur Tatlı, Bilge Kaan Tatlı ve Ayşe Sultan Genç için Mustafapaşa Camisi'nde İkindi Namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Gözyaşları arasında uğurlanan cenazeler, Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye kazadan yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan polis memuru Bekir Tatlı, kayınvalidesi Gülnur Genç, kayınpederi Bayram Genç, Bekir Tatlı'nın meslektaşları, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve çok sayıda vatandaş katıldı.