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Trafik kazası sonrası firar eden ehliyetsiz sürücünün babası Bülent Cihantimur hakimliğe sevk edildi

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Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol hükmü uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kaza sonrası 17 yaşındaki sürücü T.C. ve yazar annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçışının ardından soruşturmada ibre baba Bülent Cihantimur'a döndü. Bugün adliyede ifade veren baba Bülent Cihantimur hakkında mevcut yurt dışı çıkış yasağına ek olarak imza yükümlülüğüne ilişkin adli kontrol talep edildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Bülent Cihantimur Eyüpsultan Eylem Tok İstanbul Güncel Haberler

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