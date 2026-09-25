Trafik kazası mağdurlarının verilerine yönelik soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı

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Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin belirli hukuk bürolarına ve hasar danışmanlık şirketlerine verildiği iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği, bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alınan 11 şüpheli ile cezaevinden getirilen 1 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül'de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını bildirmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiğinin ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin saptandığını aktarmıştı.

Bakan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiğini kaydetmişti.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını belirten Gürlek, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA