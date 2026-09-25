Haberler

Trafik kazası mağdurlarının verilerine yönelik soruşturmada 8 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine verildiği iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, 4 kişiyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin belirli hukuk bürolarına ve hasar danışmanlık şirketlerine verildiği iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği, bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeleri alınan 11 şüpheli ile cezaevinden getirilen 1 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Eylül'de NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirenlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını bildirmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiğinin ve bu bilgilerin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğinin saptandığını aktarmıştı.

Bakan Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiğini kaydetmişti.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşıldığını belirten Gürlek, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Yöresel dansı izleyen Brezilyalı yıldızlar kendilerini tutamadı

Verilen emeğin karşılığı bu mu? Koca koca adamların yaptığına bakın

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Arjantin Devlet Başkanı Milei, ülkesini 'Yeni Vadedilmiş Topraklar' ilan etti

Kendi ülkesini "Yeni Vadedilmiş Topraklar" ilan etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yumurtalığından 4 bebek ağırlığında kitle çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık hazırlığı! Avrupa'dan teklif bekliyor

İlk 11'e giremeyince korkulan oldu!