Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

Trafik Kazalarında Ölümler: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında Türkiye'de trafik kazalarından aylık 510 can kaybı yaşandığını ve bu kazaların çoğunun aşırı hızdan kaynaklandığını belirtti. Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, 'Sıfır Can Kaybı' hedefini ön plana çıkardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı hızın ölümlü kazaların başında geldiğini belirtti.

Kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz "Sıfır Can Kaybı". Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Yerlikaya, paylaşımında, vatandaşa "Kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı?" sorusunun sorulduğu kısa filme de yer verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title