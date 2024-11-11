Trafik Kavgasında Pompalı Tüfekle Cinayet: İrfan Yıldız Tutuklandı
Trafikte husumetli olduğu Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren İrfan Yıldız, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda bir kişi de yaralandı.
TUTUKLANDI
Trafikte karşılaştığı husumetlisi Ali Özen'i pompalı tüfekle vurarak öldüren, olay sırasında kaldırımda bulunan İbrahim Şahin'i ise yaralayan şüpheli İrfan Yıldız, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgu işleminin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.