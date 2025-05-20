Trafik Kavgasında 2 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanıklara Ağır Ceza

Konya'nın Meram ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kavgasına ilişkin davada sanıklardan birine 22 yıl 6 ay, diğerine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Rıfat Y'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 5'er yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Mehmet Mert Y'yi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

-Olay

Aydoğdu Mahallesi'nde 7 Eylül 2022'de Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile Şükrü Çetin, Ali Çetin, Bekir Çetin, Yasin Çetin ve Ahmet Çetin arasında çıkan trafik kavgasında silahla yaralanan Şükrü Çetin ve Ahmet Çetin hastanede hayatını kaybetmişti.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüpheliler hakkında dava açılmıştı.