Trafik Kavgasında 2 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanıklara Ağır Ceza

Trafik Kavgasında 2 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Sanıklara Ağır Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan trafik kavgasında 2 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda, sanıklardan Rıfat Y. 22 yıl 6 ay, Mehmet Mert Y. ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Meram ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kavgasına ilişkin davada sanıklardan birine 22 yıl 6 ay, diğerine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Rıfat Y'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 5'er yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Mehmet Mert Y'yi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

-Olay

Aydoğdu Mahallesi'nde 7 Eylül 2022'de Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile Şükrü Çetin, Ali Çetin, Bekir Çetin, Yasin Çetin ve Ahmet Çetin arasında çıkan trafik kavgasında silahla yaralanan Şükrü Çetin ve Ahmet Çetin hastanede hayatını kaybetmişti.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüpheliler hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Süper Lig, maç başına en fazla 'uzatma süresi' eklenen lig oldu

Türk futbolunun kanayan yarası tescillendi
Galatasaray gözünü kararttı! Real Madrid'den transfer istiyor

Galatasaray gözünü kararttı! Real Madridli yıldızı istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.