Aydın'da polislerden trafik kazalarında yakınlarını kaybedenlere ziyaret

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla trafik kazalarında kaybeden aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerde trafik kurallarının önemi vurgulandı.

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla trafik kazalarında yakınlarını kaybeden 3 aileyi ziyaret etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Muzaffer Alp İmamoğlu ve ekibi, Umurlu, Savrandere ve Efeler mahallelerindeki ziyaretlerde, trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Aydın-İzmir Otoyolu'nda 2 yıl önceki kazada hayatını kaybeden Ergül Kaya'nın eşi Yeliz Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaya, "Ben de araç kullanıyorum ama hız yapmak ölüm getiriyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama lütfen dikkatli olalım, böyle acılar yaşamayalım. Bizim başımıza geldi kimsenin başına gelsin istemiyorum. Biz onu evde yemeğe beklerken ölüm haberi geldi bize." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
