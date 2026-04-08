Sakarya'da zabıta, itfaiye ve sağlık hizmetlerinde görevli personele "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi

Güncelleme:
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık hizmetleri personeline trafik güvenliği eğitimi vererek, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında trafik güvenliğinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve trafikte geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücülerinin bilinç ve farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

Eğitim kapsamında geçiş üstünlüğü kuralları, kavşaklarda doğru geçiş usulleri, siren ve tepe lambası kullanım esasları, olay yerine intikal esnasında güvenli sürüş teknikleri, trafik kazalarına ilk müdahale usulleri ile sürücü hatalarından kaynaklanan risk faktörleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim faaliyetleriyle acil müdahale hizmetlerinde görevli personelin trafik güvenliği bilincinin artırılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve kamu hizmetlerinin daha güvenli şekilde icra edilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA / Aziz Güvener
